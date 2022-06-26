«Динамо» связывалось с «Крыльями» насчет 18-летнего хавбека Коваленко («РБ Спорт»)

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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко привлек внимание «Динамо».

По сведениям «РБ Спорт», московский клуб заинтересован в приобретении 18-летнего футболиста и связывался с самарским клубом с целью получения данных о сумме возможного трансфера. Переговоры пока не начались.

Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко прокомментировал эту информацию: «В клуб по поводу Коваленко никто не обращался».

В минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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