«Динамо» связывалось с «Крыльями» насчет 18-летнего хавбека Коваленко («РБ Спорт»)

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко привлек внимание «Динамо».
По сведениям «РБ Спорт», московский клуб заинтересован в приобретении 18-летнего футболиста и связывался с самарским клубом с целью получения данных о сумме возможного трансфера. Переговоры пока не начались.
Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко прокомментировал эту информацию: «В клуб по поводу Коваленко никто не обращался».
В минувшем сезоне полузащитник провел 12 матчей в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.