Арсен Захарян: «Овечкин – супер, забил бы больше гола, будь у него больше времени»

Хавбек отметил навыки хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Форвард, выступающий в НХЛ, принял участие в товарищеском футбольном матче против , сыграв за динамовцев и отметившись забитым мячом.

– Овечкин – супер, забил гол. Было бы больше времени, больше бы забил.

– Чего ему не хватает?

– Может быть, техники. Видел, как катком Майка убрал корпусом. Хоккей, хоккей, куда там Майку против него?

– Чему можете у него поучиться?

– Такому удару.

– Сегодня матч «Динамо» – «Амкал» смотрело 25 000 в моменте, а «Броуков» и «На спорте» 50 000. Почему медийный футбол смотрят больше, чем обычный?

– Не знаю, вопрос не ко мне. 20 000 на стадионах – почему меньше?

– Хочешь попробовать [свои силы в] медиалиге?

– Я хочу в футбол играть, – сказал Захарян.

Овечкин признан лучшим игроком матча с «Амкалом». Хоккеист забил победный гол «Динамо», сыграв 11 минут