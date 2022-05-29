Вальверде о Куртуа против «Ливерпуля»: «Был просто невероятен. Как и на протяжении всего сезона»

Хавбек высказался после финала Лиги чемпионов с (1:0).

«Это была невероятная чемпионов, и мы смогли удачно завершить свое путешествие.

Игра была непростая, но Куртуа был просто невероятен. Собственно, как и на протяжении всего сезона», – сказал Вальверде.

Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил

Куртуа – лучший игрок всей этой ЛЧ, не только финала. Взял важнейший пенальти от Месси, тащил с «Челси», запустил чудо-камбэк с «Сити»

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