Вальверде о Куртуа против «Ливерпуля»: «Был просто невероятен. Как и на протяжении всего сезона»

Теги Ливерпуль Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Федерико Вальверде Футбол

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде высказался после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Это была невероятная Лига чемпионов, и мы смогли удачно завершить свое путешествие.

Игра была непростая, но Куртуа был просто невероятен. Собственно, как и на протяжении всего сезона», – сказал Вальверде.

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Куртуа – лучший игрок всей этой ЛЧ, не только финала. Взял важнейший пенальти от Месси, тащил с «Челси», запустил чудо-камбэк с «Сити» 

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