Вальверде о Куртуа против «Ливерпуля»: «Был просто невероятен. Как и на протяжении всего сезона»

Хавбек «Реала» Федерико Вальверде высказался после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).
«Это была невероятная Лига чемпионов, и мы смогли удачно завершить свое путешествие.
Игра была непростая, но Куртуа был просто невероятен. Собственно, как и на протяжении всего сезона», – сказал Вальверде.
Сэйвы – величайшая магия вратарей. Спасибо Куртуа, что напомнил
Куртуа – лучший игрок всей этой ЛЧ, не только финала. Взял важнейший пенальти от Месси, тащил с «Челси», запустил чудо-камбэк с «Сити»
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