Осинькин о 0:1 в Грозном: «Повлияло медленное поле с очень высокой травой. «Крылья» долго приспосабливались»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1).

– На матч повлияло то, что поле здесь медленное с очень высокой травой. Мы слишком долго к нему приспосабливались. Может, даже и не приспособились. Хотели играть в более быстрый футбол, хотели, чтобы у нас двигался быстрее мяч. Но по скорости у нас не получилось. Возможно, из-за этих самых проблем с полем.

Но отрезок, когда мы пропустили мяч с необязательного стандарта, плюс незабытый пенальти, повлиял на игру. Мы продолжали оказывать давление на соперника, но «Ахмат» пытался удержать счет. Те моменты, которые у нас были, не позволили забить гол. Но против нас была хорошая команда. Они только что играли с ЦСКА, мы понимали, что нам будет сложно. Мы могли выжать из этого матча больше.

– Не было ли у команды проблем с настроем после яркого матча с «Динамо»?

– Судя по тренировкам, не могли предположить такого. Работа была хорошей. Из-за медленного поля мы не смогли взять то, что могли взять и сделать лучше. О психологии уже сложно говорить.

– Кроме пенальти будто и не было моментов у «Крыльев». Кроме поля, что еще помешало?

– Нет, у нас были моменты. И у Ежова в начале матча, у Цыпченко был убойный момент. Могли ли мы играть лучше? Да, наверное. В конце матча мы выдвинули Барача в надежде, что он сможет найти момент в игре головой. Но вышел такой матч. Мы не смогли это сделать.

На стандартных положениях мы все равно проигрывали «Ахмату», в том числе банально за счет роста. Мы могли играть лучше, – сказал Осинькин.

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