Мбаппе остался в «ПСЖ», «Сочи» взял серебро РПЛ, «Рубин» вылетел, Тедеско выиграл Кубок Германии, де Брюйне – лучший игрок АПЛ, поул Леклера в Испании, РПЛ не расширят и другие новости

1. В РПЛ сыграли последний тур – и определились все медалисты. «Сочи» занял 2-е место, разгромив в очном матче «Динамо» (5:1!). Это лучший результат в истории клуба, поднявшегося из ФНЛ в 2019-м. «Динамо» же, ставшее третьим, добилось лучшего результата с 2008 года.

«Спартак» занял 10-ю строчку, повторив свой антирекорд и отстав от «Зенита» на 27 очков.

2. «Рубин» вылетел за РПЛ напрямую: казанцы не забили пенальти на 103-й минуте игры с «Уфой» – Виталий Лисакович попал в штангу. «Уфа» и «Химки» отправятся в стыковые матчи, где их ждут «Оренбург» и СКА. Напрямую из ФНЛ поднялись «Торпедо» и «Факел».

3. Завершилась главная трансферная сага после Месси: Килиан Мбаппе остался в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о новом контракте с форвардом до 2025 года. По этому поводу Мбаппе сделал хет-трик в последнем матче сезона с «Метцем». Килиан стал лучшим бомбардиром и ассистентом этой Лиги 1: у него 45 (28+17) очков в 35 матчах.

А вот у Лионеля Месси 20 (6+14) очков в Лиге 1, это его худший результат с чемпионата-2006/07.

Определись все участники еврокубков от Франции: «ПСЖ», «Марсель» и «Монако» вышли в Лигу чемпионов («Монако», правда, предстоит квалификация из-за пропущенного на 96-й минуте гола), «Ренн» – в Лигу Европы («Нант» сыграет в ЛЕ как победитель национального кубка), «Ницца» – в Лигу конференций.

4. «Лейпциг» Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии, по пенальти победив «Фрайбург». Это первый трофей в истории клуба – и в карьере самого Тедеско.

5. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне признан лучшим игроком сезона в АПЛ второй раз в карьере, он повторил достижение Роналду, Анри и Видича. Фил Фоден стал лучшим молодым игроком АПЛ второй сезон подряд – это рекорд.

6. Кубок Стэнли. «Колорадо» обыграл «Сент-Луис» (5:2) и вышел вперед в серии – 2-1. Ничушкин отметился голевой передачей, Бучневич – тоже, а еще у «блюзменов» травмировался вратарь Биннингтон.

7. «Ювентус» в заключительном матче сезона проиграл «Фиорентине». У туринцев 70 очков и 57 голов за сезон Серии А – это худшие показатели с 2011 года. «Фиорентина» тем временем вышла в Лигу конференций, а вот «Аталанта» не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.

8. НБА. 31 очко Адебайо помогло «Майами» выиграть у «Бостона» третий матч финала Востока, счет в серии стал 2-1.

9. ЧМ по хоккею 2022. Канада проиграла Швейцарии, Финляндия обыграла Австрию, США победили Швецию в овертайме.

10. Ла Лига еще до объявления «ПСЖ» о новом контракте с Мбаппе заявила, что пожалуется на парижский клуб в УЕФА, административные и налоговые органы Франции и органы Евросоюза. В Испании считают, что «ПСЖ» с учетом убытков не может себе позволить подписать такого игрока.

11. РПЛ не будет расширена, в лиге останется 16 клубов на следующий сезон, заявил ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

12. Поль Погба и «Ювентус» согласовали 3-летний контракт на 7,5 млн евро в год. Вместе с бонусами – 10 млн за сезон.

13. Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Испании-2022, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й.

14. Американская компания дает 1,3 млрд евро за «Милан» и готова потратить 500 млн на стадион. Это инвестор владельцев «Ливерпуля».

15. «Анадолу Эфес» обыграл в «Финале четырех» Евролиги-21/22 мадридский «Реал» и взял второй титул подряд. В матче за 3-е место «Барселона» победила «Олимпиакос».

16. UFC Fight Night 206. Холли Холм проиграла Кетлин Виейре раздельным решением судей, Мишель Перейра победил Сантьяго Понзиниббио раздельным решением судей и другие результаты.

17. Украинский гимнаст Илья Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за участия олимпийского чемпиона из России Артура Далалояна.

18. Появилась информация, что «ПСЖ» вскоре уволит главного тренера Маурисио Почеттино и спортивного директора Леонардо. Ожидается, что бразильца сменит ранее работавший в «Лилле» Луиш Кампуш.

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Гари Линекер: «Нытье, что решение Мбаппе остаться разрушает спорт, – это чересчур. Испанские гиганты всегда платили огромные деньги за суперзвезд»

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