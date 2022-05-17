Зиньковский о Европе: «Если бы сейчас «Лилль» предложил, я бы поехал без вопросов»

рассказал об интересе со стороны европейских клубов.

– Периодически тебя провожают в , Спартак», , «Витесс». Какой слух был ближе всех к реальности?

– «Зенит» – в тот сезон, когда мы вылетели. Велись разговоры, и случилась пауза на коронавирус. После нее мы всем проиграли, вылетели – разговоров уже не было. Хотя до этого они выходили на агента.

Еще «Лилль» – помнишь, когда пошли шутки во ВГИКе (Речь про декабрь 2019 года – Sports.ru)? Перед этим на матч с «Уфой» приезжали Ларин и Васильев из . Юрьич сказал до матча: «Мы летим к вам, а потом на – смотреть на Наиля. Сыграй хорошо. Пожалуйста». Я отдал две голевые, одну – пяткой. После матча Ларин сказал: «Ты сделал очень хорошо для будущего». Потом появились новости про , я подумал: «Ого, не обманул. Реально такое может быть?» Но на этом все остановилось, хотя в тот момент я очень хотел поехать во Францию. Думал: «Хоть бы это сбылось».

– Серьезно? Ты хочешь в Европу?

– Если бы сейчас «Лилль» предложил, я бы поехал без вопросов. Но тогда еще сильнее хотел.

– Если предложат такую же зарплату, как в «Крыльях», тоже поедешь?

– Да. Мне нравится в «Крыльях», но есть желание попробовать себя в Европе.

– Мне ты говоришь, что согласен на Европу, но недавно в интервью заявил, не поехал бы в условную Бельгию. Так где правда?

– Во-первых, эта новость вырвана из контекста. В интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал. Плюс тебе говорю: если бы сейчас предложил «Лилль», я бы сразу поехал. Если речь про среднюю команду из хорошего чемпионата, я бы поехал.

Во-вторых, в том интервью я переборщил. Зачем-то сказал про чемпионат Бельгии, хотя бельгийцы хорошо играют в еврокубках. Я имел в виду слабые европейские лиги – туда бы я вряд ли поехал. А та же Голландия – топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы – вряд ли, в Голландию – да.

– Вот, теперь нормально объяснил. А то в комментах тебя сильно мочили.

– Да, я видел, мне даже в инстаграме писали: «Ты такой и такой, ты не заиграл бы нигде». Я понимаю, за что получил. Вроде старался объяснить, но не получилось.

А так – даже «Витесс», который типа предлагал что-то… Если бы он сейчас предложил, то почему нет? Глупо отказываться от такого.

– А что предлагал ?

– Я сам не особо в курсе, видел новость про их интерес. Когда она появилась, ко мне подошел Осинькин: «Я поговорил со Слуцким. Мы вместе посмеялись». Так и не понял, что он имел в виду, тем более Слуцкий уже уехал оттуда. Хотя мне какие-то голландцы писали: «О, переходи к нам, супер». Но подробностей не знаю. Не я веду переговоры, мне лично никто не звонит, – сказал хавбек в интервью Sports.ru

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