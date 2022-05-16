«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с титулом: «Такие великие игроки, как Дзюба, Малком, Кузяев, на выходных получат возможность еще раз показать, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом»

«Црвена Звезда» опубликовала на своем сайте сообщение в связи с чемпионством «Зенита».
«Поздравляем друзей из «Зенита» с завоеванием чемпионского титула в РПЛ – девятого в богатой истории питерских титанов!
«Зенит» выиграл трофей великолепным образом, опередив ближайшего преследователя на 12 очков и завершив великолепный футбольный сезон феноменальным образом. Он набрал 65 очков в 29 матчах и забил 66 голов, что делает его самой результативной командой лиги.
На выходных против «Нижнего Новгорода» такие великие футболисты, как Дзюба, Малком, Кузяев и другие, получат возможность еще раз показать, что «Зенит» абсолютно заслуженно является чемпионом России.
«Црвена Звезда» от всего сердца поздравляет команду с этим успехом и желает еще многих успехов в ближайшие годы!» – сказано в сообщении.
Ранее публиковалась информация о желании сербского клуба подписать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Сам форвард играть за «Црвену Звезду» не хочет.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам