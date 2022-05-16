«Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с титулом: «Такие великие игроки, как Дзюба, Малком, Кузяев, на выходных получат возможность еще раз показать, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом»

«Црвена Звезда» опубликовала на своем сайте сообщение в связи с чемпионством «Зенита».

«Поздравляем друзей из с завоеванием чемпионского титула в – девятого в богатой истории питерских титанов!

«Зенит» выиграл трофей великолепным образом, опередив ближайшего преследователя на 12 очков и завершив великолепный футбольный сезон феноменальным образом. Он набрал 65 очков в 29 матчах и забил 66 голов, что делает его самой результативной командой лиги.

На выходных против «Нижнего Новгорода» такие великие футболисты, как Дзюба, , Кузяев и другие, получат возможность еще раз показать, что «Зенит» абсолютно заслуженно является чемпионом России.

от всего сердца поздравляет команду с этим успехом и желает еще многих успехов в ближайшие годы!» – сказано в сообщении.

Ранее публиковалась информация о желании сербского клуба подписать контракт с нападающим «Зенита» . Сам форвард играть за «Црвену Звезду» не хочет.

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