Самюэль Жиго: «Я навсегда останусь фанатом «Спартака». Я сделал самый правильный выбор в карьере»

пообещал всегда быть фанатом .

По окончании сезона 28-летний француз присоединится к «Марселю».

О праздновании с фанатами

«У моего особенного празднования с фанатами интересная история. Впервые я придумал кричалку [АУФ!] на этот мотив еще в Бельгии, с друзьями.

Потом родилась версия для «Спартака»: как-то в конце сбора у нас был выходной, мы возвращались из ресторана всей командой на автобусе, и я устроил такое шоу.

Когда при Доменико [Тедеско] мы выиграли у ЦСКА в Кубке в дополнительное время, я подошел к фанатской трибуне и почувствовал, что нужный момент настал. Взял микрофон у заводящего и ощутил себя героем фильма «Гладиатор».

О сотом матче и симпатиях к «Спартаку»

«Провести столько игр за «Спартак» – привилегия. За эти годы я узнал многое об истории клуба, его легендах и победах. Всегда старался соответствовать спартаковским традициям и честно биться на поле. Были и сложные периоды, но я счастлив, что несколько лет назад сделал самый правильный выбор в своей карьере.

У меня уже есть идея, как провести прощальный вечер с ребятами, но пока говорить об этом рано. И сейчас у меня одна мечта – поднять трофей над головой, прежде чем отправиться во Францию.

– команда, за которую я переживаю всю жизнь, но решение покинуть «Спартак» далось очень непросто. Я навсегда останусь фанатом красно-белых.

Благодаря этому клубу я узнал Россию, у меня появилось много замечательных друзей, я приобрел огромный опыт, в том числе в еврокубках. Осталось красиво завершить этот путь», – сказал защитник.

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