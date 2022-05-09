«Леау напоминает Роналдо скоростью и техникой, умеет решать исход матчей. Лишь Криштиану был настолько талантлив в его возрасте». Экс-тренер «Спортинга» об игроке «Милана»

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Бывший тренер Рафаэла Леау в «Спортинге» отметил мастерство нападающего «Милана».

«В Леау есть что-то от Роналдо. Он обладает умением решать исход матчей в одиночку. Он напоминает мне Феномена скоростью, техникой, взрывными рывками. Он проявляет эти качества каждые выходные и ведет «Милан» к успеху.

Я познакомился с ним, когда ему было 12-13 лет, работал с ним почти во всех детских командах «Спортинга», пока он не дебютировал за основной состав примерно в 18 лет. Смею заверить вас, что только Криштиану Роналду был настолько талантлив в его возрасте.

Я горжусь тем, что Рафаэл выступает за такой великий клуб, как «Милан». У него отлично получается. Надеюсь, он возьмет скудетто.

У него есть необходимые навыки для того, чтобы выступать за лучшие клубы мира, от «Реала» до «Барселоны». Убежден, карьера у него будет выдающаяся», – сказал Тиагу Фернандеш.

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