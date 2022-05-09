Хави о трансферах: «Ситуация непростая, одна из самых сложных в истории клуба, но мы должны усилиться. Этот год нельзя назвать позитивным»

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Хави высказался  о трансферных планах «Барселоны». 

О подписании нападающего

«Важно усиливаться с каждым годом, и тем более, если ты проигрываешь. Этот год нельзя назвать позитивным, и мы должны усилиться. Всем, кто придет, будем рады.

Некоторые люди должны уйти. Ситуация непростая, одна из самых сложных в истории клуба. Но мы должны усилиться. Это очевидно, все это видят. 

Есть экономический вопрос. Мы очень четко представляем, чего хотим на следующий год, и постараемся сделать все, что в наших силах». 

О продаже игроков

«Нам это совершенно ясно. Трудно изменить то мнение, которое у нас сложилось. Между мной и игроками все ясно. Мы посмотрим, что можем сделать в текущей экономической ситуации. Если у тебя нет денег, тебе все равно придется действовать. Это очевидно, мы зависим от денег», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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