Кубок за победу в РПЛ «Зениту» могут вручить сегодня. Трофей срочно отправляют из Москвы в Санкт-Петербург

«Зенит» может получить кубок за победу в уже сегодня после игры с .

«Чемпионский кубок РПЛ вылетает в 19:00 из Москвы в Петербург. Срочное решение в связи с поражением от .

Еще пару часов назад речь шла о том, что возможное награждение все равно будет уже после следующего тура. Но вот…

Если «Зенит» выигрывает, то награждать будут сегодня», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Игра между и «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.