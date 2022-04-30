Кубок за победу в РПЛ «Зениту» могут вручить сегодня. Трофей срочно отправляют из Москвы в Санкт-Петербург

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«Зенит» может получить кубок за победу в РПЛ уже сегодня после игры с «Локомотивом».

«Чемпионский кубок РПЛ вылетает в 19:00 из Москвы в Петербург. Срочное решение в связи с поражением «Динамо» от «Урала».

Еще пару часов назад речь шла о том, что возможное награждение все равно будет уже после следующего тура. Но вот…

Если «Зенит» выигрывает, то награждать будут сегодня», – написал комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

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