Почеттино о Неймаре: «Один из лучших игроков мира, его талант неоспорим. У него были взлеты и падения, как и у всего «ПСЖ»

поддержал Неймара.

«Талант Неймара неоспорим. «ПСЖ» купил его, потому что это один из лучших игроков в мире.

В этом сезоне у него была серьезная травма, а еще этот сезон начался сразу после Кубка Америки. Так что было сложно обрести необходимую стабильность. У Неймара были взлеты и падения, как и у всей команды. Я говорил об этом с Лионелем Месси.

Мы добились некоторого прогресса, но потом вылетели от «Реала». Сезон сложился бы совсем иначе, если бы мы прошли дальше. Иногда граница между провалом и успехом очень тонка. Но это может дать силы, чтобы написать иную историю в будущем», – сказал тренер «ПСЖ».

В этом сезоне 30-летний форвард провел 25 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 передач. Полную статистику бразильца можно изучить тут.

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