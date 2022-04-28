Защитник «Вильярреала» Торрес о 0:2 с «Ливерпулем»: «Нас наказывали лишь за наши ошибки. Сохраняем уверенность»

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Пау Торрес прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2).

Защитник «Вильярреала» высказался после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Осталось ощущение, что нас наказывали только за наши собственные ошибки. В первом тайме мы успешно справлялись, а во втором немного уступали.

В своем плане на игру мы исходили из того, что ливерпульцы могут пойти вперед большими силами, но план этот был не совсем похож на мюнхенский – чувствовать себя комфортно, владеть собой. И все же в ответ на наши ошибки действительно последовало наказание.

Мы возвращаемся домой с отставанием в два мяча, но сохраняем уверенность в себе. Если на следующей неделе забьем в первые десять минут, то борьба будет продолжаться. Футбола в этом полуфинале будет еще много», – сказал Торрес.

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