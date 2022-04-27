«Прогулки, закаливание, витамины и здоровый сон». Врач «Динамо» о поддержании иммунитета

Врач назвал лучшие способы поддержания иммунитета.

– В этом году с 24 апреля проводится Всемирная неделя иммунизации. Расскажите, как медицинский штаб «Динамо» повышает иммунитет футболистов.

– Этот процесс может показаться легким, но это не так, потому что постоянно приходится подбирать витамины под конкретного игрока путем дополнительных лабораторных исследований.

У нас ежедневный прием витаминов, они всегда стоят у нас в ресторане. Мы постоянно пишем ребятам – что, когда и сколько нужно принимать, и все футболисты это знают.

В постоянном рационе у нас есть витамины C, D, омега. Также мы активно следим за кишечным иммунитетом игроков.

– Дайте совет нашим болельщикам – какие способы поддержания иммунитета самые эффективные?

– Самые простые и эффективные – это закаливание, прогулки на свежем воздухе, только без переохлаждений. В любую погоду нужно гулять.

Также должен быть здоровый сон: организм должен всегда полностью восстанавливаться, а лучше всего это происходит во сне, – сказал Александр Родионов.