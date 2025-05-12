Фанаты «Реала» повесили баннер с надписью «Позор» у базы клуба после 3:4 с «Барсой» и кричали оскорбления проезжающим игрокам
Фанаты «Реала» встретили команду у базы после проигранного класико.
«Сливочные» проиграли «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги на выезде (3:4).
Как передает Marca, группа болельщиков «Реала» собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды.
Сообщается, что на базу клуба прибыла полиция. До приезда клубного автобуса сотрудники охраны сняли баннер с надписью «Позор».
Когда футболисты проезжали по территории на своих автомобилях, некоторые болельщики выкрикивали оскорбления, но также были и аплодисменты в адрес отдельных игроков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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