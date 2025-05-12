Фанаты «Реала» повесили баннер с надписью «Позор» у базы клуба после 3:4 с «Барсой» и кричали оскорбления проезжающим игрокам

Фанаты «Реала» встретили команду у базы после проигранного класико.

«Сливочные» проиграли «Барселоне» в 35-м туре Ла Лиги на выезде (3:4).

Как передает Marca, группа болельщиков «Реала » собралась в Вальдебебасе, чтобы выразить недовольство результатами команды.

Сообщается, что на базу клуба прибыла полиция. До приезда клубного автобуса сотрудники охраны сняли баннер с надписью «Позор».

Когда футболисты проезжали по территории на своих автомобилях, некоторые болельщики выкрикивали оскорбления, но также были и аплодисменты в адрес отдельных игроков.