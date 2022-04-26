Морено о «Ливерпуле»: «Такую команду невозможно победить в открытой игре. Если хочешь выиграть, придется терпеть»

Защитник «Вильярреала» рассказал о плане на матч с .

«Терпеть. Мы будем терпеть. Но если хочешь победить такую команду, придется терпеть. Такую команду не победить в открытой игре, это невозможно.

Придется терпеть, и мы умеем это делать. Достоинство состоит в том, что мы умеем терпеть вместе, как команда. Но мы также знаем, как играть с мячом, потому что в этой команде есть игроки впечатляющего качества.

Это объясняет то, как мы играем. Когда нам нужно терпеть в матчах против больших команд, мы терпим. А потом, когда мы играем с мячом, терпеть приходится уже большим командам. Они знают об этом», – сказал Морено.