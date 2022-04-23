Кержаков про 1:2: «Локомотив» победил заслуженно. «Нижний» хорошо себя проявил после удаления»

Александр Кержаков прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от «Локомотива» (1:2).
Нижегородцы остались в меньшинстве на 72-й минуте в результате удаления хавбека Ильи Берковского. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Евгения Турбина.
«Начали матч неплохо, до пропущенного мяча владели преимуществом. Пропустили гол, стали не соблюдать установку, схему, случился хаос, соперник получил больше пространства. До удаления «Локомотив» владел преимуществом, а после ребята перестали бояться, хорошо себя проявили. Соперник заслуженно победил.
Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи. Мы не понимаем, почему примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная.
Уверенность в отрыве от зоны стыков у нас есть. У нас много моментов, с реализацией есть проблемы, тренируемся. Желательно, чтобы до конца чемпионата начало залетать», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».