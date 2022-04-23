Кержаков про 1:2: «Локомотив» победил заслуженно. «Нижний» хорошо себя проявил после удаления»

прокомментировал поражение «Нижнего Новгорода» от (1:2).

Нижегородцы остались в меньшинстве на 72-й минуте в результате удаления хавбека Ильи Берковского. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством .

«Начали матч неплохо, до пропущенного мяча владели преимуществом. Пропустили гол, стали не соблюдать установку, схему, случился хаос, соперник получил больше пространства. До удаления «Локомотив» владел преимуществом, а после ребята перестали бояться, хорошо себя проявили. Соперник заслуженно победил.

Мне хотелось узнать трактовку удаления у резервного судьи. Мы не понимаем, почему примерно одинаковые эпизоды трактуются по-разному. Мне было интересно, почему в нашем моменте дали красную. Судья объяснил так, что наш игрок мог не наступать на ногу, но наступил, поэтому красная.

Уверенность в отрыве от зоны стыков у нас есть. У нас много моментов, с реализацией есть проблемы, тренируемся. Желательно, чтобы до конца чемпионата начало залетать», – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».