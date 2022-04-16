Семак о «Динамо»: «Главный соперник «Зенита», не отпускает нас. Интересный весенний отрезок»

высказался о борьбе «Зенита» с «Динамо» за победу в .

– После сегодняшней ничьей в чемпионской гонке, кажется, остались две команды. И даже если смотреть только на эту часть чемпионата, то «Зенит» и тоже набрали больше всего очков. Насколько эти команды лучше всех именно в этот промежуток времени? В чем преимущество «Зенита», а в чем – «Динамо»?

– Что касается нас, наше преимущество в том, что все зависит только от нас, нашей игры и нашего результата. Что касается «Динамо», действительно, сейчас это главный наш соперник, который каждый матч не отпускает нас от себя, результаты говорят сами за себя.

Кто лучше, а кто хуже? На определенном этапе хорошо смотрелись армейцы – в плане игры и набора очков, сейчас чуть-чуть сбавили обороты. Сейчас – «Зенит», «Динамо». Кто-то на протяжении турнира будет тоже сбавлять и терять очки, поэтому о силе тех или иных команд мы для себя понимаем.

Что касается мнения, то, наверное, вам более сподручно давать характеристики, делать анализ команд по их сильным игровым качествам. Особенно вам (вопрос задавал Александр Дорский – прим. Sports.ru). В той или иной степени все знают сильные качества той или иной команды – и нашей, и «Динамо», и ЦСКА. Очень интересный весенний отрезок складывается и держит болельщиков в напряжении.

– В продолжение темы – «Зенит» третий раз подряд играет после «Динамо», такая же история будет в четырех следующих турах. Не считаете ли вы такой календарь странным? И может ли это как-то психологически влиять на команду или не имеет значения?

– Нет, в этом ничего странного не вижу. В зависимости от перелетов, переездов команды вносят свои коррективы, как им было бы удобнее играть. Я не думаю, что у кого-то есть преимущество. В последнем туре точно все матчи будут в одно время.

– Впервые такая ситуация, что за пять туров до конца ближайший преследователь идет в одном шаге, на одну победу отстает. В связи с этим есть ли какое-то дополнительное напряжение по сравнению с предыдущими тремя сезонами?

– Это четвертый год моего пребывания на посту главного тренера. Только в одном сезоне отрыв был большой, остальные сезоны – плюс-минус был похожий отрыв.

Сейчас начинается решающее время для выявления команды, которая наиболее достойна стать чемпионом. Будем стараться оказаться именно ею. А там – как сложится, – сказал главный тренер .