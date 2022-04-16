Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Форвард и президент Франции регулярно общаются с 2018 года

Президент Франции хочет, чтобы остался в .

Эммануэль Макрон регулярно общается с нападающим по поводу футбола и других тем, сообщает RTL.

Общение политика и футболиста завязалось в 2018 году, когда Мбаппе произвел впечатление на Макрона во время встречи в Елисейском дворце.

Кроме того, окружение президента рассчитывает, что 23-летний футболист поддержит Макрона на выборах президента Франции – либо напрямую призвав голосовать за действующего президента, либо просто агитировав население проголосовать во втором туре выборов.

«Реал» дает Мбаппе 100 млн евро бонуса и 5-летний контракт на 50 млн евро в год. Они устно договорились о переходе