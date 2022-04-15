Смолов забил 11-й гол в РПЛ, обошел Дзюбу и делит второе место в списке бомбардиров. У Агаларова – 16 мячей

забил пятый гол за «Динамо» после возвращения.

32-летний нападающий открыл счет на 59-й минуте матча 25-го тура против «Ахмата» (1:0, второй тайм).

В общей сложности у него теперь пять голов в восьми матчах за бело-голубых во всех турнирах.

В Премьер-лиге на счету Смолова 11 голов (четыре за , семь за «Локомотив»).

В списке бомбардиров турнира он обогнал (10 голов) и делит второе место с , отставая от лидирующего Гамида Агаларова на пять мячей.

Подробная статистика Федора – здесь.