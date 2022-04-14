«Ливерпуль» попросил АПЛ перенести матч с «Ньюкаслом». Сейчас он назначен на 30 апреля – между двумя играми с «Вильярреалом» в ЛЧ

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Вильярреал Лига чемпионов УЕФА календарь Футбол

«Ливерпуль» обратился в АПЛ с просьбой о переносе матча с «Ньюкаслом». 

Сейчас игра 35-го тура АПЛ, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», назначена на 30 апреля. Начало матча запланировано на 12:30 по местному времени. 

Таким образом, матч против «Ньюкасла» находится в календаре «красных» между двумя играми с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч против испанской команды команда Юргена Клоппа проведет 27 апреля, второй – 4 мая.

Клопп о 4 трофеях: «Это невозможно. Покажите мне другую лигу, где полуфиналисту ЛЧ вещатели ставят матч на 12:30 субботы. Что это такое, что вы творите?»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные