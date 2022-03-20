Серж Орье: «Мне жаль Почеттино. У «ПСЖ» есть проблемы внутри коллектива, мне кажется»

высказался о проблемах, с которыми столкнулся в «ПСЖ».

«Мне жаль его. Благодаря Почеттино я многому научился. Я немного разочарован тем, как в «ПСЖ» идут дела. Не думаю, что это вина лишь Почеттино. Мне кажется, дело в команде.

У него много прекрасных качеств. Мне кажется, у «ПСЖ» есть проблемы внутри коллектива. Надеюсь, Маурисио останется в команде до конца сезона.

Я знаю его, у него всегда очень хороший план на игру. Ведь мы с ним выходили в финал Лиги чемпионов», – сказал в интервью beIN Sports игрок , ранее выступавший за «Тоттенхэм» и .