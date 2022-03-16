Трансферное окно до 18 апреля, расширение РПЛ и мораторий на вылет, лимит зарплат и выплаты в рублях – темы общего собрания 22 марта

Стали известны темы общего собрания клубов РПЛ.

Общее собрание клубов Премьер-лиги состоится 22 марта в очном режиме.

По информации «РБ Спорт», РПЛ уведомила клубы, что 11 марта в ходе общего собрания было принято решение о моратории на ротацию команд РПЛ по итогам чемпионата, и материалы направлены на рассмотрении в исполком. Заседание исполкома состоится 23 марта.

На общем собрании РПЛ обсудят следующие предложения:

– Дополнительный регистрационный период для российских клубов, завершающийся не ранее 18 апреля, то есть на 10 дней позже крайнего срока, в течение которого иностранные клубы могут зарегистрировать футболистов, приостановивших контракты с российскими командами.

– Увеличение участников РПЛ до 18 команд с сезона-2022/23. По итогам сезона-2021/22 из РПЛ не вылетает никто, из Олимп-ФНЛ поднимаются команды, занявшие 1-е и 2-е места.

– Лимит зарплат по аналогии с имеющимся в ФНЛ. По финансовому регламенту ФНЛ максимум зарплат – 300 тысяч рублей.

– Запрет на выплату зарплаты и иных выплат в иностранной валюте с обязательством зафиксировать существующие зарплаты в рублях по соглашению сторон, а при его отсутствии – по официальному курсу ЦБ на определенную дату.

– Перемены в Дисциплинарном регламенте по текущему чемпионату – в силу того, что у ряда клубов уехали иностранцы и есть ограничения по числу футболистов, поменять регламент по пропускам матчей после получения определенного числа карточек – не после 4 и 8 предупреждений, как сейчас, а после 6 и 10/12.

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