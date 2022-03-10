Глава КДК РФС: «Кухта неправомерно вышел в матче Кубка. Сделали вывод, что он реализовал дисквалификацию в этой игре»

Артур Григорьянц объяснил, почему КДК РФС отклонил протест «Химок», настаивавших на техническом поражении «Локомотиву».
«Ян Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации Чехии. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины.
В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится, что игрок должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Матч «Краснодар» – «Локомотив» был перенесен, следующий матч в России – «Локомотив» – «Енисей».
«Локомотив» получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации.
Для заявки игрока «Локомотив» использовал только МТС (Международный трансферный сертификат), не представили в лигу решение о дисквалификации Кухты.
Они сказали, якобы такого документа не было. Так как футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба РПЛ, то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в лиге не было соответствующего документа.
В итоге Кухта вышел неправомерно в матче «Локо» – «Енисей». На результат этого матча «Енисей» и РФС могли подать протест, но, исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано.
После установления вины «Локомотива» в неправомерном выходе игрока на поле РФС должен был установить: отбыл ли футболист дисквалификацию или должен был пропустить матч с «Химками».
Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62 статья, где прописано: игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче.
КДК сделал вывод, что игрок реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем». В этой связи КДК отклонил протест «Химок», – заявил глава КДК РФС.