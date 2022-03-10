Глава КДК РФС: «Кухта неправомерно вышел в матче Кубка. Сделали вывод, что он реализовал дисквалификацию в этой игре»

объяснил, почему КДК РФС отклонил протест «Химок», настаивавших на техническом поражении «Локомотиву».

был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом Футбольной ассоциации Чехии. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины.

В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится, что игрок должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Матч «Краснодар» – «Локомотив» был перенесен, следующий матч в России – «Локомотив» – «Енисей».

«Локомотив» получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации.

Для заявки игрока «Локомотив» использовал только МТС (Международный трансферный сертификат), не представили в лигу решение о дисквалификации Кухты.

Они сказали, якобы такого документа не было. Так как футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба , то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в лиге не было соответствующего документа.

В итоге Кухта вышел неправомерно в матче – «Енисей». На результат этого матча «Енисей» и РФС могли подать протест, но, исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано.

После установления вины «Локомотива» в неправомерном выходе игрока на поле РФС должен был установить: отбыл ли футболист дисквалификацию или должен был пропустить матч с «Химками».

Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62 статья, где прописано: игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче.

КДК сделал вывод, что игрок реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем». В этой связи КДК отклонил протест «Химок», – заявил глава КДК РФС.