Защитник «Дерби» о Магуайре в «МЮ»: «Когда теряешь форму, сложно ее набрать в клубе, где все идет наперекосяк. Харри был в сборной Евро-2020 – он не стал вдруг плохим защитником»

подчеркнул высокий уровень защитника .

«У него непростые времена, не стану это отрицать. Я не имел возможности поиграть за «МЮ», но когда ты играешь за этот клуб, да еще и в качестве капитана выходишь на дерби, то будешь среди первых, на кого свалят всю вину за неудачу.

Когда ты играешь на позиции защитника, а команда уступает 1:4, все это раздуют даже сильнее. И из-за того, что Роналду на поле не вышел, давление на капитана лишь усилилось.

Магуайр не стал вдруг плохим защитником. Он вошел в символическую сборную Евро-2020, играл в финале этого турнира и в полуфинале чемпионата мира. Он играл на таком уровне, что его взяли в «МЮ», и я по-прежнему считаю его футболистом именно такого уровня.

Проблема заключается в том, что когда ты теряешь форму, тебе очень сложно снова ее набрать в такой команде, как «МЮ», где все идет наперекосяк», – отметил защитник в интервью BBC.