Эдегор рад переходу из «Реала» в «Арсенал»: «Мне не нужно волноваться о том, где я окажусь в следующее трансферное окно»

Полузащитник Мартин Эдегор доволен переходом в из .

«Я чувствую, что стал более важным игроком для команды. Я нашел свою позицию и наладил взаимодействие с окружающими меня игроками. Я играю все лучше и лучше.

Я чувствую, что попал в хорошую команду. Здесь я обрел спокойствие и стабильность, мне не нужно волноваться насчет того, где я окажусь в следующее трансферное окно. Теперь я здесь – и мне тут хорошо», – сказал хавбек в интервью TV2.

Со статистикой выступлений 23-летнего норвежца можно ознакомиться здесь.