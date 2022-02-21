Рой Кин: «Все у «МЮ» будет в порядке в борьбе за четвертое место»

Рой Кин уверен, что попадет в четверку в .

Бывший футболист высказался о положении команды в таблице после матча 26-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (4:2).

«Я думаю, что все у «Манчестер Юнайтед» будет в порядке в борьбе за четвертое место.

Было много шумихи относительно желания ряда игроков уйти, контрактных дел Погба, Лингарда и прочих футболистов. Нужно сфокусироваться на ближайших месяцах, очень важных месяцах для «МЮ», нужно постараться и занять четвертое место.

У них впереди большая игра в Лиге чемпионов, а затем нужно будет снова перегруппироваться летом – это касается тренера. Не теряйте голову и не сдавайтесь, и все должно быть в порядке», – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Клуб из Манчестера, набрав 46 очков, занимает 4-е место и опережает «Вест Хэм» на 4 балла. У «Арсенала» 42 очка и 2 игры в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

«Лидс» топил «МЮ» в ненависти, но «Юнайтед» утащил победу. Бруну звал фанатов отмечать в пабах!