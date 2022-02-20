Бучневич – 1-я звезда матча с «Торонто»: дубль, 7 бросков и «+1». У него 7 очков в 3 последних играх

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Павел Бучневич сделал дубль в матче с «Торонто» (6:3). 

Нападающий «Сент-Луиса» был признан его первой звездой. В его активе стало 45 (18+27) очков в 43 играх сезона.

Бучневичу осталось набрать 3 очка, чтобы повторить личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах НХЛ

При этом в последних 3 матчах на счету россиянина 7 (3+4) баллов. 

Сегодня Бучневич (18:18, 1:30 – в большинстве, 0:43 – в меньшинстве, «+1») нанес 7 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема, допустил 2 потери и сделал 1 перехват. 

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