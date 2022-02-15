Агент Минасов о Fan ID: «Когда в Европе вводили 5G, в России демонстрации были – мол, чуть ли не чипирование, а сейчас говорят – так удобно. Тут, возможно, будет то же самое»

Агент Арсен Минасов поделился мнением о законе по поводу паспорта болельщика, который должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

«Сейчас читаю очень разные вещи по поводу закона о Fan ID в России. Кто-то напрочь это не принимает, кто-то ничего плохого в этом не видит. Я, например, тоже не вижу.

Люди боятся, что они будут под каким-то контролем? Но ведь когда вы покупаете билет на скоростной поезд или самолет, никого ведь не смущает, что надо заполнять графы со всеми своими данными.

Как это будет с Fan ID на практике, еще пока не понятно. Мне кажется, до окончательного введения этой системы все должны быть в диалоге – РФС, клубы, болельщики.

Но скажем, если оформить Fan ID можно будет сразу на год через удобный сервис, «Госуслуги» и так далее, почему нет? Или, например, если при электронной покупке билета, а это в российских клубах уже вовсю распространено, автоматически будет оформляться Fan ID, какие тут неудобства?

Опять же, когда вы в той же Европе купили электронный билет на поезд, вас потом вообще никто ни о чем не спрашивает. Включая чуть ли не посадку в поезд. Но если вы в пути будете хулиганить, вас мгновенно идентифицируют. И это в том числе залог безопасности для окружающих.

А вообще, в России многие ведь живут эмоциями. Когда в Европе вводили стандарт связи 5G, тут демонстрации были. Это, мол, чуть ли не чипирование. А сейчас говорят – так хорошо работает, так удобно. С Fan ID cо временем, возможно, будет то же самое», – сказал Минасов.

Фанаты 15 клубов РПЛ – против Fan ID. Остался только «Ахмат»