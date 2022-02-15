Разбирательство по делу Валиевой продолжится, «Спартак» направил замечания по Fan ID, состав на биатлонную эстафету, спор о Бекхэме и другие новости

1. Что там с Камилой Валиевой? CAS рассматривал только вопрос о ее допуске к личным соревнованиям Олимпиады, а решение о медалях командного турнира будет приниматься позже. Если фигуристка попадет на пьедестал личного турнира в Пекине-2022, церемония награждения не состоится. Кроме того, Международный союз конькобежцев позволит 25 фигуристкам выступить в произвольной программе Олимпиады, если Валиева войдет в топ-24 в короткой.

На тренировке произвольной Валиева сделала три четверных прыжка, Щербакова ошиблась на флипах, Трусова зашла на пять четверных.

А что с пробой? WADA заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки в лаборатории Стокгольма. РУСАДА считает, что «проба была доставлена в лабораторию в срок, достаточный для выполнения анализа в стандартные временные рамки».

2. «Спартак» направил замечания по Fan ID в РПЛ, другие клубы лиги – тоже.

3. МОК отменил церемонию награждения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

4. Биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов выступят в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

5. Криштиану Роналду считает уровень Ральфа Рангника недостаточным для работы в «МЮ», пишет As. Впрочем, португалец не собирается уходить из «Юнайтед», ему и его семье нравится в Англии.

6. «Зенит» предложил новый контракт Алексею Сутормину (у игрока есть вариант с «Динамо»). Клуб в ближайшее время продлит контракт с Оздоевым, а также близок к подписанию вратаря «Химок» Лантратова, переход состоится зимой или летом.

7. Пара темнокожих комментаторов впервые будет работать на матче НХЛ. Они осветят игру «Сиэтла» с «Виннипегом» 18 февраля.

8. АПЛ хочет повысить уровень судейства и расового разнообразия арбитров, а также подготовить больше англичан для международных турниров.

9. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Детройт» (7:4), Капризов набрал 3 (2+1) очка. Все результаты дня – здесь.

10. «Фиорентина» прокомментировала травму форвард Александра Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное». Впрочем, после тестов будет более точная информация.

11. НБА. «Оклахома» обыграла «Нью-Йорк» в овертайме, 40 очков Дерозана помогли «Чикаго» справиться с «Сан-Антонио» и другие результаты.

12. Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят стал пилотом WEC в составе российской команды G-Drive Racing.

13. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в попечительский совет одинцовских парков, включая парк Малевича.

14. В Татарстане собираются создать Исламскую хоккейную лигу, переговоры идут «с 20 государствами».

Цитаты дня.

«Это новая глава в систематическом неуважении России к чистому спорту». Глава Олимпийского комитета США о решении по Валиевой

«Бекхэм выиграл столько, так как его окружали великие. Без кроссов и штрафных это голодная до славы улитка с дурацкими стрижками. Бекхэм – самый переоцененный игрок в истории. Он не попал бы на скамейку непобедимого «Арсенала». Пирс Морган о бывшем игроке «МЮ»

Глава WADA о деле Валиевой: «Допинг у детей – это непростительно. Считаю, что врачи и тренеры, предоставляющие несовершеннолетним допинг, должны сидеть в тюрьме»

Камила Валиева сквозь слезы: «Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну»

Дюамель о деле Валиевой: «Нам только что сказали, что запрещенные препараты – это нормально. Сегодня день, когда олимпийский дух умер»

Дакур о Зума: «Не собираюсь защищать его, но это кошка. Никого не убили. Не видел, чтобы в соцсетях так реагировали на расизм, избиение женщин и детей»

Милонов об отмене награждения фигуристов: «Не знаю, сколько трансгендеров работают в МОК, но пидарасов там большинство. Бессовестные уроды»