Исламскую хоккейную лигу намерены создать в Татарстане: «Ведем переговоры с 20 государствами»

Вице-президент Федерации хоккея Республики Татарстан Андрей Рябов сообщил о разработке проекта Всемирной исламской хоккейной лиги.

«Вышли с идеей создания исламской хоккейной лиги в Татарстане. У меня уже есть стартовые документы, даже проект устава. Мне уже неоднократно говорили, что мусульмане из разных стран готовы участвовать. Желаний масса, но пока тяжело с конкретикой. Ведем переговоры с 20 государствами.

Хоккейной инфраструктуры в Татарстане хватит для проведения такого турнира. Организовать лигу тоже не проблема, но упираемся в вопросы финансирования», – сказал Рябов.