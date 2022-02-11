Расширенный состав сборной России на стыковой матч с Польшей объявят 7 марта

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Валерий Карпин квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Р-Спорт Футбол

Сборная России 7 марта назовет расширенный состав на стыковой матч квалификации ЧМ-2022 против команды Польши.

«Мы должны по регламенту это сделать за 15 дней до окна на матчи сборных, оно открывается 21 марта.

6 марта отправим приглашения в клубы, а 7 марта, после матчей тура, объявим состав для СМИ», – заявили в пресс-службе национальной сборной страны.

Полуфинал между сборными России и Польши пройдет 24 марта в Москве на стадионе «Динамо». Там же Россия в случае победы сыграет в финале за право выступить на чемпионате мира со Швецией или Чехией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные