Кокорин включен «Фиорентиной» в заявку на вторую часть сезона Серии А

«Фиорентина» не стала исключать форварда из заявки на вторую часть сезона Серии А.

Как передает Fiorentina News, россиянин попал в число 25 игроков, которые будут допущены к участию в матчах чемпионата Италии.

При этом отмечается, что работа с целью прекратить трудовые отношения между сторонами по-прежнему ведется.

Ранее сообщалось, что и Кокорин вели переговоры о разрыве контракта, но они успехом не увенчались.

В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 5 матчей в Серии А, не забив голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.