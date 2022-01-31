Несколько женщин обвинили экс-тренера «Челси» Гранта в сексуальных домогательствах

Несколько женщин обвинили бывшего тренера в сексуальных домогательствах.

Журналист Хаим Этгар провел расследование и снял шоу «Exposure» («Воздействие» – с англ.). Его показали по израильскому телевидению. В этом фильме несколько женщин обвинили Гранта в использовании своего положения в обществе для того, чтобы склонить их к сексуальным контактам.

Истории снявшихся в фильме женщин похожи: они рассказали, что он предлагал им развить их карьеры в обмен на секс и давил на них до тех пор, пока они не соглашались.

Одна женщина рассказала, что в июне 2020 года Грант пригласил ее в свою квартиру в Тель-Авиве, предложив ей помочь с поиском работы.

«Он сказал мне: «Устраивайся поудобнее, снимай одежду». Я подумала, что он шутит. Я сидела далеко от него, на краю дивана. Он попросил меня сесть ближе и попытался обнять. Он реально схватил меня и не отпускал.

Мне было некомфортно, он положил ладонь на мое бедро. Помню, как я незамедлительно убрала его руку. Через несколько секунд он схватил меня за шею так, словно хотел придушить, повернул мою голову к себе и попытался силой меня поцеловать.

Мне не хватило смелости отказать ему», – рассказала девушка, которой тогда было 22 года.

Несколько женщин рассказали, что, работая с Грантом, они постоянно слышали от него замечания с сексуальным подтекстом. Из-за этого им было сложно поддерживать профессиональные отношения с ним.

Еще одна девушка, работающая в сфере спортивной журналистики, рассказала, что Грант предложил ей помощь в начале карьеры. Затем он на протяжении несколько лет отправлял ей сообщения сексуального характера. Несколько женщин подтвердили, что тоже с таким сталкивались.

Все женщины признались, что боялись предавать дело огласке, так как опасались последствий для своих карьеры.