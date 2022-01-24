Хави об 1:0 с «Алавесом»: «Результат доказывает нашу правоту. Три потрясающих очка, мы на верном пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после победы над (1:0) в матче 22-го тура .

– Результат доказывает нашу правоту. При счете 0:0 об игре писали бы иначе. Но нужно верить. Очень важная победа на замороженном газоне. Нужно быть самокритичными, но мы на верном пути.

– Но вы довольны игрой?

– Мы не понимали, когда нужно атаковать, отдавать мяч в центр, входить в свободные зоны. Мы не очень хорошо играли, но набрали три потрясающих очка.

– Впереди – две недели без игр. Что эта победа дает вам?

– Мы на одно очко отстаем от зоны Лиги чемпионов, а это наш рубеж. Мы боремся.

Отдых пойдет нам на пользу, даст возможность поработать над игровой моделью, дождаться восстановления игроков. Нужно время, но сейчас я очень счастлив. Команда это заслужила, – сказал Хави.

Хави: «Добыли три золотых очка, солнце взошло. Майка «Барсы» на 20 кг тяжелее, чем в любом другом клубе»