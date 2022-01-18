Адама Траоре будет отдавать 1 процент от зарплаты антирасистской организации

Полузащитник окажет финансовую поддержку общественному движению Common Goal.

25-летний хавбек будет отдавать антирасистскому проекту один процент от своей зарплаты.

«Слишком уж часто в футбольные заголовки попадают акты расизма. По ходу своей карьеры я понял, что результат дают действия, а не пустые слова.

Для меня важно использовать свою платформу, чтобы помогать в решении проблемы. Я понимаю, что мой один процент не решит проблему, не избавит от систематического расизма. Но если я смогу вдохновить других присоединиться к этой борьбе, то ничто не сможет помешать нам вместе оказать влияние», – заявил Траоре.

Проект Common Goal был запущен в 2017 году. Первым игроком, который стал выделять один процент от своей зарплаты на нужды фонда, стал хавбек .