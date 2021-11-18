Ракицкий о «Зените» в плей-офф ЛЧ: «Пока есть шансы, верю, что выйдем. Может, у нас с «Челси» будет битва за выход!»

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий считает, что у петербуржского клуба сохраняются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

– Если вы победите «Мальме» или даже сыграете вничью, то гарантируете третье место. Это можно считать успехом с учетом двух последних сезонов и сложной группы?

– Сначала надо «Нижний Новгород» обыграть. В Мальме будем на победу играть, а там посмотрим, как ситуация в матче «Челси» – «Ювентус» сложится.

Может, у нас 8 декабря с «Челси» будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов! Пока есть шансы, я верю, что выйдем.

– Чего не хватило в матчах с «Челси» и «Ювентусом»?

– С «Челси» вроде ничего играли, но пропустили от Лукаку. Мы тоже пару раз могли забить, но не вышло. В Турине прижались к воротам, не очень интересная игра была с нашей стороны.

Еще есть два тура – будем пытаться исправить ситуацию, – сказал Ракицкий.

После четырех туров «Зенит» идет на 3-м месте в группе H с 3 очками. Команде Сергея Семака осталось сыграть с «Мальме» в гостях и с «Челси» дома.

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