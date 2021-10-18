Карим Бензема: «Мои кумиры Роналдо и Зидан пришли в «Реал» и взяли «Золотой мяч». Сейчас я не так далек от этого»

Нападающий высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Это то, о чем я мечтаю с детства. Конечно, я мечтал об этом призе, когда был ребенком.

Мои кумиры Роналдо и Зидан пришли в «Реал» и взяли «Золотой мяч». И это – одна из тех маленьких вещей, о которых я думаю. Сейчас я не так далек от этого», – сказал Бензема в интервью Canal+.

Отметим, что Зидан получил «Золотой мяч» в 1998 году, когда был игроком «Ювентуса». Роналдо становился обладателем награды дважды – в 1997 году, играя за «Интер», и в 2002 году, выступая за «Реал».

«Сейчас он выше неба». Роналдо, Зидан и Венгер очень хотят, чтобы Бензема получил «Золотой мяч»