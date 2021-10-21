Новый проект Суперлиги, «Газпром» – спонсор «Нижнего Новгорода», Эвра – жертва сексуального насилия, крупная победа «Динамо» и другие новости утра

1. В стартовом матче 12-го тура РПЛ «Динамо» разгромило «Химки» (4:1). 18-летний Арсен Захарян сделал 3 голевых передачи, благодаря чему лидирует в списке лучших ассистентов чемпионата.

2. Похоже, проект Суперлиги Европы исчезнет нескоро. В перезапущенном турнире могут сыграть 140 команд, включая клубы России, Украины, Шотландии, Турции, Португалии, Бельгии, Нидерландов. Суперлигу больше не планируют делать закрытой, хотят сделать несколько дивизионов по 20 клубов. В АПЛ идею больше всех поддерживает «Манчестер Юнайтед».

3. В КХЛ «Ак Барс» прервал победную серию «Авангарда», «Трактор» обыграл «Автомобилист», «Барыс» проиграл «Локомотиву» (у ярославцев 8 побед в 10 матчах при Никитине). Другие результаты – здесь.

4. НХЛ. Первый гол Дениса Гурьянова в сезоне принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ). Все результаты дня – здесь.

5. НБА. Трипл-дабл Дюрэнта помог «Бруклину» обыграть «Филадельфию», «Вашингтон» одолел «Индиану» в овертайме и другие результаты.

6. «Газпром трансгаз Нижний Новгород» стал спонсором «Нижнего Новгорода», контракт – на один сезон. Сообщалось, что клубу выделят более 200 млн рублей.

7. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков тоже вскоре может получить крупную сумму: он отсудил 290 млн рублей у воронежской компании, которой давал деньги на нефтеперерабатывающий завод.

8. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал, что подвергся сексуальному насилию в 13 лет со стороны учителя. Он засунул пенис Эвра себе в рот.

9. Малком и Клаудиньо не тренировались в общей группе «Зенита» перед игрой со «Спартаком». Сергей Семак сообщил, что их участие в матче под вопросом.

10. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова. Ему грозит до 6 лет тюрьмы за нападение на журналиста. Пока что фанат арестован на 2 месяца.

11. Александра Трусова получила травму ноги перед этапом Гран-при в США. К счастью, это не помешает фигуристке выступить на соревнованиях в новом костюме: черном платье на бретелях с декором в виде газеты.

12. Зоран Лукич назначен главным тренером сборной России по баскетболу.

13. Валиева, Туктамышева и Косторная не получили визы в Канаду на этап Гран-при, который стартует уже 29 октября. В Федерации фигурного катания России заявили, что это стало полной неожиданностью.

14. 29 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Олимпиакос» в Евролиге, «Зенит» потерпел крупное поражение от «Барселоны».

15. Погба запустил первые «стопроцентно веганские», гендерно-нейтральные бутсы в сотрудничестве со Стеллой Маккартни и adidas. Игрок «МЮ» считает проект смелым и уникальным.

16. ISU начал расследование по поводу слов российского судьи Веденина о Пападакис и Сизероне. Он заявлял, что пара катается холодно, потому что Гийом – нетрадиционной ориентации.

17. У стадиона «Калининград» появился маскот – бетонная свая Эдик. Эдик «уверен в себе, полон решимости и готов выдержать любую нагрузку».

18. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии World Athletics.

19. На «ВТБ Кубке Кремля» Карен Хачанов вышел в полуфинал, обыграв Джона Миллмана, Аслан Карацев был сильнее Жиля Симона. У женщин в 1/4 финала Александрова обыграла Соболенко, Павлюченкова, Мугуруса и Халеп выбыли.

20. В первой практике Гран-при США Боттас занял первое место, Хэмилтон – 2-е, Ферстаппен – 3-е. Во второй сессии лучший результат показал Перес, Норрис стал вторым, Хэмилтон – третьим. Не обошлось без конфликта между лидерами: Ферстаппен назвал Хэмилтона «тупым идиотом» и показал ему средний палец во второй практике.

Цитаты дня.

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин: «В Норвегии большинство вакцинировано, ограничения отменили. Люди доверяли мнению экспертов»

Роналду об уходе из сборной: «Зачем? Время еще не пришло. Хочу поднять планку еще выше»

Артем Дзюба: «Я сделал большой вклад в «Зените». Не признавать этого – быть слепцами или глупцами»

Патрис Эвра: «Никто не рождается расистом, это выбор. Хочу понять, откуда они берутся. Возможно, у них травма»

Газзаев о Гиздоле: «Почему унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке»? Это профанация»

Клопп об «МЮ»: «И у нас есть хорошие игроки, а количество пенальти даже не рядом. Это факт»

Сергей Семак: «Спартак» – один из самых серьезных оппонентов для «Зенита», болельщиков и меня лично»

Валуев о еврокубках: «Нужно наказывать наши клубы рублем. Во всем мире так делают: работник не выполнил план, его штрафуют»

Денис Глушаков: «Читать вообще не люблю. У меня времени нет»