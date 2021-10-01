Задержанный в Грозном болельщик «Спартака» получил 10 суток ареста

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Задержанный на матче «Ахмат»«Спартак» (0:1) болельщик красно-белых получил 10 суток ареста.

На состоявшемся в Грозном заседании суда москвич Евгений Кравченко был осужден по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Данная статья не подразумевает запрет на посещение публичных мероприятий. Отбывать наказание он будет в столице Чечни.

3 октября появилась информация, что сотрудники полка имени Ахмата Кадырова задержали двух болельщиков «Спартака» на стадионе в Грозном. Позже стало известно, что задержан был лишь один из них.

По словам директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина, задержанный фанат вел себя неадекватно, нецензурно выражался, выкрикивал оскорбления на национальной почве.

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