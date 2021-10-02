«Трактор» собрал 893 675 рублей на благотворительном аукционе в поддержку людей с церебральным параличом

«Трактор» провел матч с «Йокеритом» (3:2 Б) в свитерах в честь ежегодной акции «Доброшрифт».

Игровые джерси можно было приобрести на благотворительном аукционе после матча.

Всего удалось собрать 893 675 рублей. Вырученные средства пойдут в фонд «Подарок Ангелу».

«Одно большое черно-белое сердце: вчера вместе с вами во время благотворительного аукциона мы собрали ровно 893 675 рублей.

И эта сумма скоро отправится в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку людей с церебральным параличом. Круто!» – говорится в твиттере клуба.

«Доброшрифт» – проект, направленный на привлечение внимания аудитории к проблемам людей с ДЦП.

Напомним, также принимал участие в акции в 2020 году.

Церебральный паралич – наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте.