Аллегри о фразе «Вот дерьмо! Они хотят играть за «Юве»?»: «Я человек, бывают вспышки. Требую уважения от основных и запасных игроков»

Главный тренер объяснил свою эмоциональность после завершения матча Серии А против «Милана» (1:1).

Специалист в ярости воскликнул: «Вот дерьмо! Они хотят играть за «Юве»?».

«Говорить о прошлом бессмысленно. Я находился в клубе семь лет, потом два года прошли без меня. Это уже другая команда по сравнению с той, чем была у меня.

Но я тоже человек, и у меня тоже бывают вспышки. Те, кто начинают матч на скамейке запасных, должны быть решительными при выходе на поле.

Нельзя думать об игре в 10 футболистов. Сейчас можно использовать 16 игроков, а не 14, как раньше. Требую уважения от тех, кто начинает игру в стартовом составе, и тех, кто находится на скамейке запасных.

Это чувство уважения и ответственности», – заявил Аллегри.