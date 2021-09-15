Заболотный о «Спартаке»: «Команда-раздражитель. В дерби сталкиваются два ведущих в России фанатских движения»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался в преддверии матча со .

«Для меня есть сам факт дерби и то обстоятельство, что «Спартак» – отличная команда, команда-раздражитель.

В первую очередь я уважаю соперника и понимаю, что будет нелегкая игра – и в плане футбола, и касательно того, как ее воспринимают болельщики обеих команд.

Сталкиваются два ведущих в России фанатских движения, в своей среде они сильно конкурируют, а я каждую фанатскую деятельность очень уважаю», – сказал Заболотный.

Матч ЦСКА – «Спартак» состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени.

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