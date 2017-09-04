Вилли Саньоль: «Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала ЧМ-2006»

Экс-защитник сборной Франции Вилли Саньоль вспомнил поражение в финальном матче чемпионата мира-2006 со сборной Италии.

«После финала, конечно, мы все пережили стресс. Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала, потому что то, что он сделал на поле, было неуместным. Футбол – это командная игра, и важно всегда уважать партнеров.

[После финала] мы уже не так много общались, как раньше. Мы долго не разговаривали после того турнира. Отчасти это связано с тем, что он играл за , а я – за «Баварию». К тому же, он перестал выступать за сборную.

В 2008 году я пригласил его на свадьбу, и он пришел. Сейчас мы общаемся так, как прежде», – рассказал Саньоль.

Саньоль о финале ЧМ-2006: «Я не принял извинения Зидана после игры, пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут»