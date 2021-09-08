Цель боссов «Барсы» – справиться с финансовыми проблемами. Спортивные вопросы будут решать после этого

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Сейчас руководство «Барселоны» концентрируется на решении финансовых проблем, которые испытывает клуб.

Президент каталонцев Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и директор Матеу Алемани после вчерашнего поражения от «Баварии» (0:3) в Лиге чемпионов обсудили ситуацию, покинув стадион «Камп Ноу» около 2 часов ночи по местному времени.

Менеджеры пришли к выводу о том, что сейчас главная цель «Барсы» – справиться с финансовыми проблемами. В клубе понимают, что игра против «Баварии» лишь продемонстрировала уровень, на котором сейчас находится «Барса».

Решением спортивных вопросов руководство сине-гранатовых планирует заняться, справившись с финансовым кризисом в клубе, пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барсы» Роналд Куман не будет уволен из клуба в ближайшее время.

Тотальный провал Кумана против «Баварии». Игра с мячом, без мяча, замены – «Барса» была хуже во всем

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