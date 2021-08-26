Президент «Ростова» о предложениях Hypercube: «Мы за гладкий чемпионат, простые решения не всегда верные»

Президент высказался о возможных реформах чемпионата России, предложенных компанией Hypercube.

«Если нам меняют формулу проведения чемпионата, то в случае с «Ростовом» и с большинством других клубов произойдет следующее: уменьшится количество игр с лидерами, на которых клуб может заработать. Количество матчей, которые могут принести убыток или на которых клуб может просто не получить прибыль, только увеличится. Резко сократится посещаемость матчей.

Эта реформа не учитывает многих интересов клубов, потенциально занявших седьмое-шестнадцатое места по итогам чемпионата.

Именно по этим причинам «Ростов» выступает за гладкий чемпионат. Наш клуб так же, как и болельщики, разочарован результатами в еврокубках в последние годы. Неудачно выступила сборная на Евро. Это повод для действительно серьезного разговора, а не только для максимально простых, но при этом крайне спорных решений в виде предлагаемых реформ.

Простые решения – это не всегда верный путь», – сказал Арутюнянц.

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