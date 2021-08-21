Газизов про 1:1 с «Зенитом»: «Уфа» даже доминировала, мне кажется. Была на равных с чемпионом»

Генеральный директор «Уфы» подвел итоги матча 5-го тура против (1:1).

– Такие игры дают команде уверенность. Играли хорошо, прессинговали. Мне кажется, что мы даже доминировали. Было видно, что мы играем дома. Это говорит, что мы меняем свою игру.

Мы не использовали оборонительную тактику, мы играем. В этой игре мы были на равных с действующим чемпионом. Это ничейная игра. У них были моменты, у нас были. Мы достойно выглядели с чемпионом.

Сейчас рано говорить о перспективах в конце сезона. Давайте хотя бы до 10-го тура [подождем].

В любой игре может произойти все что угодно. С «Динамо», с ЦСКА и «Локомотивом» мы играли достойно. Ни в одной игре не заслужили поражения.

– Как вы прокомментируете мнение, что «Уфа» станет сателлитом «Зенита» после спонсорства ?

– Я бы на это ответил, что болтать надо меньше! Смотрите игру, счет на табло! – ответил Газизов.

Семак про 1:1 с «Уфой»: «Доминирование «Зенита» по моментам было большим. Надо забивать не один»