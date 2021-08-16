«В Сербии у меня спрашивали: «Вы тоже не любите Путина, как мы Вучича?» Брат Чалова о президентах

, старший брат форварда ЦСКА Федора Чалова, рассказал, что в Сербии у него спрашивали про президента РФ Владимира Путина.

Даниил ранее выступал в Сербии за клуб .

«Там сейчас то же самое [что в России]. Молодежь не очень позитивно настроена к президенту Вучичу. Меня спрашивали: «А что Путин? Как у вас там Путин? Вы его тоже не любите, как мы Вучича?»

Я говорил: «Путин интересный персонаж, конечно. Наша молодежь тоже достаточно либеральных взглядов. Не все любят Путина, многие хотят, чтобы что-то поменялось в стране».

Я жил на пересечении рек Дунай и Сава – там, где 150 лет назад проходила граница между Османской империей и Австро-Венгрией. Район Новый Белград. Классические такие бетонные дома 40-50-х. Белград – он вот такой: весь бетонный, в граффити. Реально как здоровый лысый серб.

Я жил на стороне Османской империи. Переходил мост через Саву, слева видел Дунай. И попадал на изгибы улочек, как у нас говорят, в Европу. И ты по-другому себя там чувствуешь.

Если вы в Москве, проезжайте по Волоколамке в сторону Тушинской. И там справа разрушенные здания. И вот представьте, что так же разрушен кусок здания на Тверской. И вот это у сербов, это в центре Белграда.

Мне непонятно, как в XXI веке может быть так? Зачем оставлять такое напоминание? С другой стороны – так текущая власть напоминает о том, что не надо нам туда идти», – сказал Даниил Чалов.