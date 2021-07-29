«Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о новых контрактах. У клуба требуют по 8-10 млн евро агентских и подъемных

«Динамо» пока не может договориться о продлении контрактов с защитником Романом Евгеньевым и форвардом Вячеславом Грулевым.
Сроки соглашений обоих воспитанников бело-голубых истекают летом 2022 года.
У сторон нет разногласий по зарплатам, однако они не могут договориться о сумме подъемных или агентской компенсации.
По данным «Спорт-Экспресса», у «Динамо» просят примерно по 8-10 миллионов евро за продление контракта с каждым из игроков.
В «Динамо» считают, что оба футболиста прибавили при главном тренере Сандро Шварце, а в продолжении сотрудничества должны быть заинтересованы обе стороны.
Представителем Евгеньева и Грулева является Павел Андреев. Согласно агентской позиции, каждый новый договор – это новая сделка. Спрос на игроков в РПЛ высокий, уже зимой они могут заключить предварительные соглашения с другими клубами.
Однако даже если «Динамо» придется через год отпустить футболистов свободным агентами, клубу полагается компенсация, которая может составить 4-5 миллионов евро за каждого игрока.