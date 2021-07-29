«Динамо» не может договориться с Евгеньевым и Грулевым о новых контрактах. У клуба требуют по 8-10 млн евро агентских и подъемных

пока не может договориться о продлении контрактов с защитником и форвардом .

Сроки соглашений обоих воспитанников бело-голубых истекают летом 2022 года.

У сторон нет разногласий по зарплатам, однако они не могут договориться о сумме подъемных или агентской компенсации.

По данным «Спорт-Экспресса», у «Динамо» просят примерно по 8-10 миллионов евро за продление контракта с каждым из игроков.

В «Динамо» считают, что оба футболиста прибавили при главном тренере , а в продолжении сотрудничества должны быть заинтересованы обе стороны.

Представителем Евгеньева и Грулева является . Согласно агентской позиции, каждый новый договор – это новая сделка. Спрос на игроков в высокий, уже зимой они могут заключить предварительные соглашения с другими клубами.

Однако даже если «Динамо» придется через год отпустить футболистов свободным агентами, клубу полагается компенсация, которая может составить 4-5 миллионов евро за каждого игрока.