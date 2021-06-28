«Реал» отдал Диаса «Милану» в аренду на два года с правом выкупа за 22 млн евро

Полузащитник Браим Диас продолжит выступать за «Милан».

«Реал» опять отдал игрока в аренду – теперь на два года. Испанец будет выступать под 10-м номером.

Как информирует журналист Фабрицио Романо, «Милан» заплатит 3 миллиона евро за аренду.

Также у клуба будет возможность сохранить игрока на постоянной основе за 22 миллиона евро, но в таком случае в дальнейшем получит право выкупить его обратно за 27 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диас забил 7 голов за 39 игр в «Милане». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.